Нелегальные казино в нескольких районах Петербурга накрыли полицейские

Заведения с азартными играми закрыли, а работников арестовали. Фото: СК

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о нелегальных казино в нескольких районах Северной столицы. По версии следствия, запрещенные заведения работали с января 2020 года по март 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Посетители играли в азартные игры на предоставленном им оборудовании. Работники принимали у них ставки, а также производили учет прихода и расхода денежных средств, - рассказали в региональном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из помещений 300 игровых автоматов, 2,5 миллиона рублей и другие предметы и документы, которые подтверждают работу казино.

- Сотрудниками полиции задержаны 13 подозреваемых. Троих предполагаемых организаторов противоправной деятельности арестовали. Десять их сообщников находятся под подпиской о невыезде, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.