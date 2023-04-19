Жители Центрального района Петербурга больше всех засорили канализацию

"Водоканал" составил рейтинг районов Петербурга с самой грязной канализацией / Фото: Водоканал

"Водоканал" в очередной раз составил антирейтинг районов Санкт-Петербурга, где живут самые бескультурные люди. Критерием для этого стала канализация, точнее ее состояние. Так, самое большое количество засоров в сначала года специалисты насчитали вновь в Центральном районе Северной столицы. Об этом 19 апреля 2023 года рассказали в компании.

- Водоканал не устает напоминать - смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров в канализационных сетях, - отметили в компании.

Так, в антирейтинг следом на Центральным районом попали Петроградский район, Приморский, Выборгский, Адмиралтейский, Фрунзенский, Калининский и Невский районы. А самым культурным оказался Кронштадт. С начала года в городе не было ни единого засора из-за постороннего мусора в канализации.