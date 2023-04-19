Четыре автомобиля попали в жесткое ДТП на Маршала Говорова в Петербурге

Жесткое ДТП с учатием четырех авто произошло в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы вечером, 19 апреля, произошло жесткое ДТП. Как сообщают очевидцы, на улице Маршала Говорова столкнулись четыре автомобиля. Свидетели происшествия также рассказали, что есть пострадавшие. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Renault Symbol вытолкнул Duster на встречные автомобили, – рассказали очевидцы.

Кроме того, из-за столкновения почти полностью перекрыт проезд в сторону центра. На фото отчетливо видно, что ремонт машин влетит их владельцам в копеечку: у двух авто передние бампера оказались просто смяты. Также на месте происшествия уже находятся две бригады скорой помощи. Ранее spb.kp.ru писала, что мужчина погиб в жестком ДТП с перевернувшимся автомобилем на трассе Петергоф-Кейкино. Как стало известно, водитель не справился с управлением и врезался в опору освещения.