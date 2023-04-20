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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:16

Машина врезалась в отбойник и загорелась на КАД Петербурга

Водитель машины после ДТП пытался скрыться с места, но автомобиль воспламенился
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина врезалась в отбойник и загорелась на КАД Петербурга

Машина врезалась в отбойник и загорелась на КАД Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге автомобиль врезался в отбойник, а через пару минут загорелся. Авария произошла на седьмом километре трассы в ночь на 20 апреля 2023 года. Участником аварии оказался лишь один человек. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В первом часу ночи водитель на автомобиле врезался в отбойник на КАД, после чего попытался скрыться с места аварии. Он завел автомобиль и он сразу же загорелся, - рассказали свидетели.

Автомобилисту повезло, он успел выбраться из машины до того, как ее целиком охватил огонь. Поэтому сам он не пострадал.

На место оперативно приехали спасатели и потушили машину. По какой причине водитель пытался сбежать и покинуть место ДТП, на данный момент не сообщается.