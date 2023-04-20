Заядлые курильщики Петербурга стали курить больше

Заядлые курильщики в Санкт-Петербурге стали курить больше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге заядлые курильщики признались, что стали больше курить. Об этом рассказал каждый шестой человек, у которого есть никотиновая зависимость. И только каждый третий отметил, что наоборот стал курить меньше. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, опубликованного 20 апреля 2023 года.

- В курении сигарет признаются 23 процента петербуржцев, причем не желает отказываться от сигарет каждый девятый, - говорится в исследовании специалистов.

Курильщики, которые не планируют бросать курить, обычно в день выкуривают по 19 сигарет. Те, чо все же планирует завязать с вредной привычкой, курят почти в два раза меньше - по 10 сигарет в сутки. Мужчины устраивают перекуры чаще: те их них, кто задумывается о вреде никотина, курят по 13 сигарет в сутки, против женщин, которые курят по восемь.