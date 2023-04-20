Мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в машине во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчину задержали из-за подозрения в сексе с несовершеннолетней школьницей. Гражданин Таджикистана познакомился в соцсетях с 13-летней девочкой, и решил встретиться с ней. Позже об этом узнал отец школьницы. Подробности 20 апреля рассказывает АН «Оперативное прикрытие».

- На 25-летнего мигранта 19 апреля заявил отец 13-летней девочки. По словам жителя Всеволожска, иностранец как минимум дважды вступал в интимные отношения с его дочерью, - сообщил источник.

По версии следствия, впервые это произошло в феврале 2023 года в квартире на Приютинской улице. Парень пришел в гости к школьнице. 18 апреля они встретились около торгового центра на Октябрьской улице. Мигрант занялся сексом со школьницей в машине.

Полицейские задержали парня и поместили его в камеру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что гражданин Таджикистана живет в Петербурге с 2020 года, временная регистрация у него закончилась около двух недель назад.