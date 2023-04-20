Росприроднадзор начал проверку из-за облака желтого дыма в Петербурге

Клубы желтого дыма заметили над Петербургом Фото: принтскрин видео.

20 апреля 2023 года жители Санкт-Петербурга заметили над городом огромное облако желтого дыма. Оно поднималось с территории Кировского завода. Клубы дыма было видно практически со всех концов города, особенно страшно он смотрелся с КАД или ЗСД. Напуганные горожане стали публиковать в Сети видео, а Росприроднадзор взялся за проверку.

- Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Такие выбросы часто называют «Лисьим хвостом». Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ранее у компании уже бывали превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота. Являются ли эти выбросы опасными для жителей города, либо непосредственно для атмосферы, предстоит установить специалистам.