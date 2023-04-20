Первых призывников из Ленинградской области отправили на службу в армию

В Ленинградской области прошла первая отправка призывников / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области состоялась первая отправка призывников. Молодых людей отправили служить в армию, где они будут проходить обучение в Вооруженных силах в течение года. Об этом 20 апреля 2023 года сообщили в администрации 47-го региона.

- Во все времена русский солдат - это сын Отечества, истинный патриот в самом высоком смысле этого слова. И наши ленинградские призывники с достоинством будут нести службу и смогут защищать себя, свою семью, свою страну, - отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

Все молодые новобранцы уезжали на службу из областного военкомата небольшими группами. Вскоре они прибудут к месту службы в части расположенные на территории Западного военного округа. Солдатам уже выдали все необходимые веди, а также электронные документы и банковские карты.

Напомним, что призыв на срочную службу стартовал 1 апреля и продлится до середины июня.