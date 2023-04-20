Железнодорожники Октябрьской магистрали сдали 33 литра крови в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Железнодорожники Октябрьской магистрали сдали 33 литра крови в рамках акции «Я твой донор!», в которой поучаствовали более ста сотрудников. Акцию провели в координационном волонтерском центре Октябрьской железной дороги 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

- «На сегодняшний день донорское движение в системе ОАО «РЖД» насчитывает более 30 тысяч человек. В Национальный день донора железнодорожники по всей стране сдают донорскую кровь, в том числе и мы, - подчеркнула руководитель проекта «Я твой донор!» Надежда Андреева.

В акции изначально зарегистрировались 105 участников, но не все из них смогли стать донорами по медицинским показателям. В итоге кровь сдали 73 человека. В прошлом году в акции поучаствовали более 250 работников ОЖД, которые сдали 90 литров крови. Такого объема хватит, чтобы спасти более 550 потенциальных пациентов.