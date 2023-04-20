«Экострой» начал уборку рек и каналов Центрального района Петербурга

Началась уборка рек и каналов в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реки и каналы Северной столицы теперь будут убирать по летнему графику. Так, петербургский «Экострой» уже начал очищать акватории Центрального района. Как стало известно, до середины ноября водные пути города на Неве приводить в порядок будут от одного до четырех раз в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На судоходных реках убирать будут с помощью катеров и иных плавательных средств. На других водоемах сотрудники будут работать вручную или с помощью весельных лодок, – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что для поддержки экологии очистить от мелкого и крупного мусора планируют 344 рек и каналов в 18 районах города. В ближайшее время «Экострой» планирует очистить каналы Грибоедова, Адмиралтейский и Ново-Адмиралтейский, а также реки Смоленка, Малая Нева и Невка.