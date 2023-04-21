Петербуржец развращал школьника и снимал это на видео

Молодого парня задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодого парня задержали в Петербурге из-за подозрения в развращении подростка. В полицию обратилась мама 16-летнего школьника, которая рассказала, что неизвестный надругался над ее сыном и снимал все это на фото и видео. Об этом 21 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Все произошло 16 и 17 апреля. 19-летнего парня обвиняют в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - рассказал источник.

Полицейские задержали подозреваемого 17 апреля проспекте Пятилеток. Им оказался 19-летний житель Северной столицы, который нигде не трудоустроен. Следственный комитет возбудил уголовное дело о порнографии. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить детали случившегося. Позже судья выберет парню меру пресечения.