Первые 50 тонн корюшки выловили в Ладожском озере под Петербургом

Первую корюшку выловили под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Корюшка пошла! В Ленинградской области из Ладожского озера выловили первую крупную партию рыбы. Это сразу 50 тонн. Промысловая добыча началась только на этой неделе. Об этом 21 апреля 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Первые 50 тонн рыбы этого сезона выловлено в Ладоге. Всего планирует добыть 1,1 тысячи тонн, - рассказали в областной администрации.

Как отметили в правительстве, хорошая цена на корюшку установилась в Новой Ладоге. Рыбку с ароматом огурца можно приобрести за 130-590 рублей за килограмм. Мелкая рыбка, соответственно, подешевле, а так что подороже уже отборная. Добавим, что в Петербурге цены на корюшку наблюдаются повыше - порой до 950 рублей за килограмм.

Сезон продажи корюшки начался 15 апреля и продлится до 31 мая. После этого купить рыбку можно будет только в супермаркетах.