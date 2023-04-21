Новые школы построят в Московском и Пушкинском районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школ становится все больше в Северной столице. Новые общеобразовательные учреждения планируют построить в Московском и Пушкинском районах города. Соответствующие разрешения выдал Госстройнадзор Петербурга. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Школа в Пушкинском районе появится на Кокколевской улице. Она сможет принять 550 учеников. Площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров. Там обустроят зоны отдыха, физкультурно-спортивную зону, столовую, библиотеку с читальным залом и два бассейна, - рассказали в ведомстве.

На Пулковском шоссе в Московском районе построят школу для 200 детей. Там появится бассейн, компьютерные классы, кабинеты для занятия творчеством. После того, как строительство объектов завершится, школы передадут в собственность города на безвозмездной основе.