38 вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов России

Почти 40 учебных заведений Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов России Фото: Олег ЗОЛОТО

В рейтинг самых лучших вузов России вошли 38 университетов Санкт-Петербурга. Топ был составлен сервисом по подбору работы hh.ru. Список был составлен на основе наиболее востребованных специалистов на рынке труда, а также вузов, которые они заканчивали.

- Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов, - отметили в сервисе.

Так, среди петербургских вузов лучшее место у СПбГУ, который занял четвертое место. В десятку лучших также пошел СПбГУ. Следом на 15 месте расположился ИТМО, а на 19 месте новый вуз имени Анатолия Собчака.