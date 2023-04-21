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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:43

38 вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов России

На 4-м месте оказался СПбПУ
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Почти 40 учебных заведений Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов России

Почти 40 учебных заведений Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов России

Фото: Олег ЗОЛОТО

В рейтинг самых лучших вузов России вошли 38 университетов Санкт-Петербурга. Топ был составлен сервисом по подбору работы hh.ru. Список был составлен на основе наиболее востребованных специалистов на рынке труда, а также вузов, которые они заканчивали.

- Рейтинг служит ориентиром для всех участников – студентов, работодателей и самих вузов. Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который дает востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения –доверительный инструмент для привлечения новых студентов, - отметили в сервисе.

Так, среди петербургских вузов лучшее место у СПбГУ, который занял четвертое место. В десятку лучших также пошел СПбГУ. Следом на 15 месте расположился ИТМО, а на 19 месте новый вуз имени Анатолия Собчака.