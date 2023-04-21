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НовостиЭкономика21 апреля 2023 19:12

Туробъекты и гостиницы могут освободить от 50% имущественного и земельного налога в Петербурге

В городе на Неве для владельцев турбизнеса действуют и другие преференции
Элеонора КУРЮМОВА
Туробъекты могут частично освободить от имущественного и земельного налога.

Туробъекты могут частично освободить от имущественного и земельного налога.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Северной столицы рассмотрели новые меры поддержки турбизнеса. Сейчас в городе на Неве хотят освободить гостиницы, выставочные площадки и санаторно-курортные комплексы от половины налога на имущество и землю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

– В Петербурге действует множество других льгот. Предприниматели могут получить дополнительную финподдержку, пониженные налоговые ставки, кредиты на льготных условиях, а также гранты для молодых предпринимателей, – уточнил председатель собрания.

Он также отметил, что туристическая отрасль динамично подстраивается под новые условия: компании уже приспособились к динамике спроса. По мнению депутата, турпоток только наращивает свой темп, благодаря гостям из дружественных стран, а Петербург надолго останется лидером в сердцах у путешественников по России.