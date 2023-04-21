Туробъекты и гостиницы могут освободить от 50% имущественного и земельного налога в Петербурге

Туробъекты могут частично освободить от имущественного и земельного налога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Северной столицы рассмотрели новые меры поддержки турбизнеса. Сейчас в городе на Неве хотят освободить гостиницы, выставочные площадки и санаторно-курортные комплексы от половины налога на имущество и землю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

– В Петербурге действует множество других льгот. Предприниматели могут получить дополнительную финподдержку, пониженные налоговые ставки, кредиты на льготных условиях, а также гранты для молодых предпринимателей, – уточнил председатель собрания.

Он также отметил, что туристическая отрасль динамично подстраивается под новые условия: компании уже приспособились к динамике спроса. По мнению депутата, турпоток только наращивает свой темп, благодаря гостям из дружественных стран, а Петербург надолго останется лидером в сердцах у путешественников по России.