Воздух прогреется до 16 градусов в Петербурге в субботу

Ожидается солнечная и теплая погода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Солнечная погода ожидается в Петербурге в субботу, 22 апреля. На синоптическую ситуацию повлияет северо-восточная периферия антициклона. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Дождей в регионе при переменной облачности не ожидается. Показатели температуры подрастут и на два-три градуса будут выше нормы, - говорится в сообщении синоптика.

В Северной столице в субботу воздух прогреется до 14-16 градусов со знаком плюс. А в Ленинградской области будет от плюс 13 до плюс 18 градусов. Западный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление почти не поменяется, и показатели останутся около нормы – примерно 759 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, по словам синоптика, погода будет ничуть не хуже – от 15 до 17 градусов тепла.