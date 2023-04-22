Новое общественное пространство «Фабрика» открылось в Петербурге

В пространстве будут работать 12 корнеров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кирочной улице появилось новое общественное пространство «Фабрика». В техническом режиме его открыли вечером 21 апреля. Об этом пишут «Ведомости».

- Проектом в составе имущественного комплекса площадью 7 тысяч квадратных метров управляет УК «Ареопаг». Пространство заняло территорию бывшей прачечной, которая относилась к фабрике имени Бебеля, - говорится в сообщении издания.

Пространство обошлось в 130 миллионов рублей. Там будет работать фуд-холл на 12 корнеров, различные бутики, коворкинг, двор со сценой и танцевальной площадкой для летних мероприятий, а также террасы, арт-зоны для фотографий.

К слову, средний чек фуд-холла составит 700 рублей. Петербуржцы совсем скоро смогут оценить новое общественное пространство, когда оно заработает в установленном режиме.