16-летний пассажир мотоцикла пострадал в ДТП на улице Савушкина в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Приморского района проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия в котором пострадал школьник. Все произошло вечером 21 апреля на улице Савушкина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны Яхтенной улицы в сторону Планерной. Он не справился с управлением и влетел в поребрик. После этого столкнулся с машиной «Мерседес Виано», за рулем которой находился 64-летний водитель, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В аварии пострадал пассажир мотоцикла, 16-летний ученик девятого класса. Парня госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.