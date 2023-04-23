Синоптик Колесов спрогнозировал еще четыре дня хорошей погоды

В хорошую погоду на залив прилетела огромная стая лебедей. Фото: t.me/kammeteo

Погода в Северной столице не перестает удивлять ее жителей. Так, по прогнозам главного синоптика региона в городе на Неве ожидается еще четыре дня безоблачной, более-менее теплой и, в принципе, отличной погоды. Об этом метеоролог сообщил в своем телеграм-канале.

– Ближайшие четыре дня похвастаются отличной погодой. Давайте, пока она нам позволяет, посмотрим на Финский залив, – предложил синоптик.

Специалист по погоде обратил внимание читателей на одну примечательную вещь. По всей территории южного берега акватории заполнили лебеди. Как сообщил метеоролог, отдельные группы в Северную столицу возвращаться начали еще две недели назад. Но к 23 апреля огромное пуховое белое полотно из лебединых семей буквально застелило насыпь от Большой Ижоры до Лебяжьего. Синоптик сообщил, что пока север будет отходить от холодов, жители региона смогут взглянуть на этих прекрасных птиц.