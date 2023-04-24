Пенсионер развратил двух 10-летних детей на детской площадке в Петербурге

Пенсионера-эксгибициониста задержали на детской площадке в Невском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина развратил двух детей. Пьяный пенсионер решил оголиться перед мальчиком и девочкой, которые играли на детской площадке. Все произошло вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года, в Невском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 17:42 в службу 112 поступило сообщение, что на детской площадке между школой и детским садом на улице Шелгунова неизвестный пожилой мужчина демонстрирует детям свои половые органы, - рассказал источник.

В качестве жертв пенсионер выбрал 10-летних мальчика и девочку. Благо, прибывшие на место сотрудники полиции очень быстро задержали подозреваемого. Его поймали уже возле дома 107 по улице Бабушкина. Им оказался 68-летний мужчина, который ранее четыре раза был судим за покушение на кражу.

На данный момент возбуждено уголовное дело, которое передано следственному комитету.