На Радоницу в Петербурге усилят движения на автобусных маршрутах до кладбищ

На автобусных маршрутах до кладбищ в Петербурге усилят движение на Радоницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Радницу, 25 апреля 2023 года, усилят движение на автобусных маршрутах, ведущих до городских кладбищ. Это сделано специально, чтобы православные верующие по традиции могли посетить погосты, убраться на могилах близких и почтить их память. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Будет усилено движение на маршрутах до Южного, Северного, Казанского и Иликовскому кладбищ, а также до кладбища у крематория, - сообщили в комитете.

До Южного можно будет доехать на автобусах № 147 от метро "Московская", № 195 от "Проспекта Ветеранов" и от Царского села на автобусе №377. Также от метро "Московская" вводится временный экспресс-маршрут №2М.

До Северного увеличат количество рейсов на автобусах №398 от Парголово и №397 от метро "Проспект Просвещения". К кладбищу у крематория поедет автобус №138 от "Площади Мужества". До Иликовского кладбища можно доехать от станции Ораниенбаум на автобусе №347, а автобус №382 будет чаще ходить от Царского Села до Казанского кладбища.