Натуральный зефир, вафельные торты и полезные конфеты: в кондитерском магазине «Аленка» в Санкт-Петербурге рассказали, какие сладости больше всего любят покупатели

В Санкт-Петербурге открылся очередной фирменный магазин сети «Аленка». Фото Е. Мирошниковой.

Сеть фирменных магазинов «Аленка», в которых продаются сладости крупнейшего отечественного производителя холдинга «Объединенные кондитеры», расширилась – новый кондитерский супермаркет открылся Санкт-Петербурге, и он пока единственный в городе. Магазин открылся в доме №57 по Невскому проспекту, в самом туристическом центре. Сюда приезжают сладости с местной кондитерской фабрики имени Самойловой – старейшего предприятия Северной столицы, которому исполнилось 160 лет. В ассортименте также продукция еще 18 предприятий со всей России, и многие названия знакомы жителям нашей страны с детства. Это вся линейка шоколада «Аленка – порядка 30 видов шоколада с разными вкусами и начинками, «Мишка косолапый», «Вдохновение», «Бабаевская Белочка», «Маска», вафли «Артек» и «Лесная быль», батончики и халва «Рот Фронт», россыпь помадных конфет «Ромашки», «Цитрон» и другие – и все очень свежее, так как поступает напрямую от производителя.

- В магазине можно проводить целую экскурсию по русскому кондитерскому делу, - рассказали сотрудники кондитерского супермаркета. - И сормовское печенье из Нижнего Новгорода, и тульские пряники, и воронежские знаменитые конфеты «Песни Кольцова», и «Тамбовский волк», и новосибирские конфеты «Сибирский сувенир» в виде шоколадных шишек с кедровыми орехами. В ассортименте не только «легендарные» сладости, но и новинки от известных фабрик: маршмеллоу с кусочками фруктов, полезные конфеты с витаминами и бифидобактериями, линейка шоколада и конфет с говорящим названием «Украли сахар», бренд «Eco-botanica» с для поклонников здорового питания, для которых отдельный стеллаж.

В магазине «Аленка» можно проводить целую экскурсию по русскому кондитерскому делу. Фото Е. Мирошников­ой.

Гордость петербургской фабрики Самойловой – зефир «Воздушный поцелуй», который выпускается по ГОСТ, по традиционной рецептуре с использованием отечественного сырья, без ароматизаторов и красителей. На изготовление одной тонны зефира уходит более 700 кг яблок и порядка 60 кг черносмородинового варенья!

Также в магазине можно найти вафельный торт «Самойловский со вкусом «крем-шарлотт», весовые конфеты «Мичуринские», «Гвоздика», «Восточный шейх». И еще порядка 500 видов кондитерских изделий, знакомых с детства, – от известных отечественных фабрик: «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт» «Ясная поляна» и других. Вместе с горожанами здесь закупаются еще и туристы. Иностранцы, если оказываются в магазине, непременно берут шоколадную «Аленку» и вафли «Коровка». Как отмечают на фабрике имени Самойловой, гостям из других стран нравится вкус топленого молока – для них это гастрономическая диковинка. А «Аленку» они ценят за особый шоколадный запах.

- Холдинг «Объединенные кондитеры» сам перерабатывает какао-бобы, которые поступают из Эквадора, Ганы, Кот д'Ивуара. Бобы очищаются, обжариваются, из них отжимается какао-масло. Его не дезодорируют, поэтому оно сохраняет аромат какао. Его и добавляют в шоколад фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт» и другие сладости, которые продаются в «Аленке». Из сухой отжимки делается какао «Золотой ярлык», - рассказывают на экскурсии на фабрике Самойловой.

Сюда приезжают свежайшие сладости с предприятий со всей России. Фото Е. Мирошников­ой.

Магазин работает по принципу самообслуживания: покупатели могут сами обойти все стеллажи и выбрать понравившийся товар. С развесными конфетами соседствуют умные весы, самостоятельно определяющие тип сладостей. Наравне с другими сетевыми магазинами у «Аленки» есть своя карта лояльности. Она позволяет покупать конфеты и шоколад по скидке и накапливать бонусы для будущих покупок.

Часть помещения отведена под зону с небольшим кафетерием. Там можно расположиться за столиком, купив кофе и свежую выпечку.

В магазине «Аленка» постоянно проводятся скидочные акции. Внимание: до конца апреля по кодовому слову «Аленка Питер» покупателям будет предоставляться скидка в размере 15 % на весь чек!

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