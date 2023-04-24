Налог на электросамокаты предложили ввести в Петербурге

Депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге предложили ввести налог на электросамокаты. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Павел Иткин. Парламентарий считает, что следует обязать кикшеринговые компании оплачивать парковку самокатов в центре Петербурга. Это должно принести в городскую казну больше миллиарда рублей.

- Нужно развивать инфраструктуру: создавать централизованные места стоянки, увеличивать сеть велодорожек. Необходимо определить, кто будет следить за соблюдением «самокатчиками» правил дорожного движения: не допускать до управления лиц в состоянии опьянения, наказывать тех, кто перемещается на самокате вдвоем, следить за соблюдением ограничений скорости и так далее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет, - считает парламентарий.

Депутат предлагает ввести стоимость парковки элекросамокатов равную половине цены годового парковочного разрешения для мопеда - 35,6 тысяч рублей. Это принесет большой доход в казну, а также сократит количество самокатов в городе, а как следствие приведет к снижению числа ДТП с участием электросамокатов.