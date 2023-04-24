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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 11:03

Поле загорелось между Петербургом и Мурино

На поле начала тлеть сухая трава
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Поле загорелось между Петербургом и Мурино

Поле загорелось между Петербургом и Мурино

Фото: СОЦСЕТИ

С приходом весны в Санкт-Петербурге стало не только тепло, но "жарко". Так, днем 24 апреля 2023 года загорелось поле, расположенной между Северной столицей и ближайшим городом Ленинградской области Мурино. Об этом в социальных сетях рассказали жители Девяткино.

- Горит поле между Буграми и Мурино, - рассказали очевидцы.

По какой причине начался пожар, на данный момент неизвестно. По предварительным данным на поле горела сухая трава, которой осталось очень много после зимы. Вполне вероятно, что кто-то из прохожих мог решить "побаловаться" и специально поджечь траву.

Местные жители, чтобы остановить пожар, вызвали спасателей. Прибывшая на место бригада какое-то время работала на месте, пока огонь полностью не был потушен.