Станцию метро «Выборгская» в Петербурге закрыли на вход утром 25 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вновь в Санкт-Петербурге в утренний час пик закрыли станцию метро "Выборгская". На текущей неделе это уже второй день подряд. Так, в 8:40 часов утра 25 апреля 2023 года в пресс-службе городского метрополитена сообщили, что закрыли вход на станцию из-за очень большого пассажиропотока.

- В 08:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, - сообщили в пресс-службе подземки.

Также пассажиров попросили пока что временно пользоваться другими станциями метро на той же красной ветке: это станции "Лесная" и "Площадь Ленина". До них можно доехать на 86 автобусе.

Напомним, что с 20 апреля по 30 июня на станции "Выборгская" проходит капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим с 18:00 до 19:00 по рабочим дням для проведения работ будут ограничивать вход на станцию, но не закрывать полностью.