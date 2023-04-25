Участок КАД на севере Петербурга перекроют на четыре дня с 25 апреля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

Уборка после долгой зимы продолжается в Санкт-Петербурге. В течение всего месяца дорожники чистят не только улицы города, но и крупные магистрали. Так, с 25 апреля 2023 года в течение четырех дней будут проходить очередные работы на Кольцевой автодороге, из-за чего движение по трассе окажется частично перекрыто. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по уборке смета в разделительной полосе с 25 по 29 апреля будет перекрыта для проезда транспорта третья полоса на участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, - предупредили дорожники.

Работы будут проходить с 24 по 18 километр трассы. По двум другим полосам на этом участке для безопасности рабочих и остальных автомобилистов ограничат скорость до 50 километров в час.