Сезон «Поющих мостов» в Петербурге начнется 19 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в мае возобновится традиция разводки мостов под музыку. Сезон "Поющие мосты" стартует в городе в ночь с 19 на 20 мая 2023 года. В честь открытия сезона гости и жители города увидят не только красивую разводку Дворцового моста, но и большое шоу. Об этом рассказали в правительстве Северной столицы.

- В ночь с 19 на 20 мая петербуржцы увидят разведение Дворцового моста под классическую музыку и лазерное шоу. В музыкальную программу войдут произведения Сергея Рахманинова в честь 150-летия великого русского композитора, - рассказали в правительстве Петербурга.

"Поющие мосты" радуют жителей и гостей Петербурга все лето. В этом сезоне музыка будет посвящена 320-летию Петербурга, статусу Петербурга как культурной столицы СНГ-2023, а также 150-летию Сергея Рахманинова и 200-летию Александра Островского.