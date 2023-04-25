Заявления на парковочные разрешения для жителей Петроградского района Петербурга начнут принимать с 1 мая

1 мая начнется прием заявлений для парковочных разрешений в Петроградском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Летом 2023 года в Санкт-Петербурге зона платной парковки расширится еще на один район - Петроградский. С 1 июля все улицы района, кроме Крестовского острова, станут платными для стоянки. Поэтому местным жителям уже сейчас можно начинать задумываться о парковочных разрешениях, чтобы платить меньше. Прием заявлений начнется с 1 мая. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Парковочное разрешение будет действовать на территории всего района. Стоимость разрешения на 1 год - 1,8 тысяча рублей, на 2 года - 3,6 тысячи рублей и на 3 года - 5,4 тысяч рублей, - рассказали в комитете.

Зона платной парковки в Петроградском районе с 1 июля охватит 141 улицу, кроме Крестовского острова, где платная парковка начнет работать осенью. Район будет поделен на шесть зон, где обустроят 10 тысяч машиномест, из которых порядка 10 процентов для инвалидов.