Врач скорой помощи из Петербурга рассказал, что делать при укусе змеи

Врач скорой из Петербурга рассказал, что делать при укусе змеи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вовсю весна, поэтому просыпается не только флора, но и фауна. Так, в регионе вышли из спячки змеи, среди которых есть ядовитые гадюки. За сезон в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Северной столице поступает порядка десяти пострадавших от укусов змей, чаще всего от гадюк. Что делать при укусе змеи горожанам рассказал врач больницы.

- При укусе гадюки надо сразу вызвать скорую помощь, а до приезда бригады как можно меньше двигаться и пить побольше воды, чтобы ускорить выведение яда из организма, - рассказал руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи, доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

Также, если у человека есть склонность к аллергии, следует выпить антигистаминные препараты.

Категорически нельзя накладывать жгут, а также пытаться отсосать яд из ранки. После укуса человек может испытывать тошноту или рвоту, место укуса сильно отекает, а температура тела поднимается, но не выше 37,5 градусов.