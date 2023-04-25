Движение по Невскому проспекту Петербурга перекрыли на время репетиции парада Победы 25 апреля

Пробки сковали центр Петербурга из-за репетиции парада Победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортный коллапс произошел в центре Санкт-Петербурга днем 25 апреля 2023 года. В 16:00 часов на Дворцовой площади начнется репетиция Парада Победы. В связи с этим сотрудники дорожной полиции перекрыли дороги вокруг площади, что создало жесткие пробки. Об этом с места событий рассказывает корреспондент spb.kp.ru.

- Проезд по Невскому проспекту закрыт, начиная от метро Адмиралтейская и далее до самого Адмиралтейства и вокруг Дворцовой площади. Пешеходы гуляют, фотографируются на пустой дороги, а автомобилисты явно недовольны, - рассказал корреспондент.

Это и не удивительно, ведь из-за перекрытий центр города встал в пробки. Затор растянулся по Невскому проспекту до Садовой улицы, также стоят машины и по Садовой.

Напомним, что репетиция парада также состоится 27 апреля и 4 мая. В генеральная репетиция пройдет 7 мая в 10 часов утра.