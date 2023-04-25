Уголовное дело возбудили после гибели девочки в жестком ДТП на трассе М-10 под Петербургом

По факту смертельного ДТП в Тосненском районе возбуждено уголовное дело / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция возбудила уголовное дело после страшной аварии на трассе М-10 под Санкт-Петербургом, где при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла девочка. Напомним, что ДТП произошло в полночь 25 апреля 2023 года на 646 километре трассы в Тосненском районе Ленинградской области. В момент аварии в легковушке находилась семья: отец, мать, 15-летняя девочка и шестилетний ребенок. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля "Шкода" погибла на месте. Вторая пассажирка, 36-летняя, госпитализирована в тяжелом состоянии, водитель автомобиля и шестилетний ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в полиции.

Известно, что водитель грузовика не пострадал.

По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека.