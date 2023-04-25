Гостиничный комплекс загорелся в Петергофе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные тушили гостиничный комплекс в Петергофе вечером во вторник, 25 апреля. О происшествии в Петродворцовом районе сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:40. В двухэтажном здании гостиничного комплекса загорелся подвал. Огонь охватил территорию площадью в 1,5 погонных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожар удалось локализовать около шести часов вечера. Когда приехали спасатели, весь персонал и проживающих экстренно эвакуировал из здания. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 20 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.