В налоговой инспекции Ленобласти прошли обыски из-за подозрения бывшей сотрудницы во взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции расследуют коррупцию в налоговой сфере Ленинградской области. Совместно с сотрудниками ФСБ они разоблачили 51-летнюю женщину, которая руководила компанией по оказанию бухгалтерских услуг и налоговому консультированию.

- Женщина получала деньги и передавала их якобы одному из руководителей налоговой службы Ленобласти, который помогал решать проблемы, связанные с налоговыми проверками в организациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники выявили два таких преступления. В первый раз женщина получила 9 миллионов рублей от представителя крупной строительной компании, а во второй раз она взяла 300 тысяч у генерального директора организации, которая занималась разработкой компьютерного программного обеспечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве». В квартире женщины и в помещениях налоговой службы проходят обыски. Скоро суд выберет подозреваемой меру пресечения.