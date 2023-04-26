9-километровая пробка сковала КАД Петербурга утром 26 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге утро рабочего дня снова началось с пробки. С 8 часов утра 26 апреля 2023 года на севере города на Кольцевой автодороге собрался затор, который по длине уже почти достиг 10 километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. По внешней стороне КАД от Горского шоссе до Приморского шоссе. Длина пробки - 9,6 километров, - сообщил сервис.

Помимо этого серьезный затор наблюдается на западе кольцевой дороге, С 6:30 часов утра плотно стоит внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки растянулась на 4,8 километров.

Сейчас в Петербурге пробки в 6 баллов, что обычно для этого времени суток. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.