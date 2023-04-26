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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:19

Первый автомобиль «Лада» на заводе «АвтоВАЗ» в Петербурге выпустят в середине июня

До конца года планируется выпустить 10 тысяч машин
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Первый автомобиль «Лада» на заводе «АвтоВАЗ» в Петербурге выпустят в середине июня 2023 года

Первый автомобиль «Лада» на заводе «АвтоВАЗ» в Петербурге выпустят в середине июня 2023 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро завод "АвтоВАЗ" в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал "Ниссану", запустит производство. Ожидается, что первый серийный автомобиль "Лада" сойдет с конвейера уже в середине июня 2023 года. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов 26 апреля во время выступления в Законодательном собрании города.

- "АвтоВАЗ" выпустит первый серийный автомобиль "Лада" уже в середине июня. До конца года выпустим 10 тысяч автомобилей, - отметил градоначальник.

Он добавил, что на заводе планируется наладить производство до 30 тысяч автомобилей в год. Предприятие будет выпускать два вида внедорожника, а также седан.

Напомним, что завод "Ниссан"в Петербурге опустел в начале 2022 года из-за проблем с поставками. После предприятие перешло "АвтоВАЗу".