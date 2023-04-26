Завкафедрой физкультуры вымогал деньги с преподавателей в вузе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экономическая полиция Петербурга проводит расследование по делу о вымогательстве денег с преподавателей в одном из вузов города. По версии следствия, с 2017 по 2021 годы завкафедрой физкультуры требовал с тренеров часть зарплаты, угрожая им увольнением.

- Сотрудники установили двоих потерпевших: тренеров по плаванию и художественной гимнастике. По словам обоих за несколько лет они перевели своему руководителю на телефон в общей сложности около 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый уволился из университета в середине прошлого года. Сейчас на него возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере». 25 апреля полицейские провели обыски, в том числе в помещениях вуза. Они забрали электронные носители информации и документы.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.