Основной этап сдачи ЕГЭ начнется в Петербурге 26 мая

26 мая пройдет первый экзамен по ЕГЭ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через месяц в Санкт-Петербурге выпускники 11-х классов школ начнут сдавать самые важные итоговые экзамены. Старт основного этапа сдачи ЕГЭ запланирован на 26 мая 2023 года. В первую очередь пройдут проверки знаний по химии, географии и литературе. Об этом рассказали в комитете по образованию города.

- Государственная итоговая аттестация пройдет по 12 школьным предметам. При этом ЕГЭ по иностранному будет проводиться по 5 языкам – английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому, - рассказали в Смольном.

Сейчас на ЕГЭ, который будет проходить с 26 мая по 1 июля, уже зарегистрировались более 36,7 тысяч человек. В основном это ученики 11 классов - свыше 27,3 тысяч человек. Также экзамены будут писать выпускники прошлых лет и ученики колледжей.

Для сдачи ЕГЭ в Петербурге подготовят 175 специальных пунктов во всех районах.