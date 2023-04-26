Почти 70 яблонь двух сортов высадили в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Петербурга высадили несколько десятков яблонь. Новые саженцы декоративных деревьев двух сортов Scarlet и Red Sentinel пока будут украшать центральные улицы, а потом их пересадят в открытый грунт в сады, скверы и парки Петербурга.

- В прошлом году исторический центр украсили липы, а в этом году – яблони: всего 68 саженцев, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ведомстве рассказали, что сначала специалисты обеспечили дренаж, потом заполнили кадки грунтом, внесли туда удобрения, а потом и сами саженцы. Дальше их засыпали мульчой из декоративной щепы. Позже планируется подселить к яблоням цветы, чтобы создать красочный облик.

- Работа по посадке кропотливая и очень ответственная. Необходимо с большой осторожностью поместить двухметровые деревья в приготовленные контейнеры, не повредив ни стволов, ни веточек, - добавили в комитете.