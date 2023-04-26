14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире в Петербурге

Женщина обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 14-летнего парня задержали по подозрению в изнасиловании 45-летней женщины. Все произошло около двух часов дня 25 апреля в доме на Ярославском проспекте. В полиции об этом рассказала пострадавшая. Подробности сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина сначала позвонила в полицию и сказала, что в ее квартиру ломится посторонний человек. На место приехали сотрудники и задержали 14-летнего гражданина Казахстана, - рассказал источник.

По словам жертвы насильника, подросток уже нападал на нее 20 апреля около пяти часов вечера. Он якобы применил силу и изнасиловал женщину, находясь в ее квартире. Полицейские возбудили уголовное дело. Подростка опросили в отделе и отпустили домой. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.