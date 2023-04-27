Бесплатные экскурсии по «Авроре» проведут в честь 110-летия кинотеатра в Петербурге

Бесплатные экскурсии проведут по кинотеатру «Аврора». Фото: Артем КИЛЬКИН

Одному из старейших кинотеатров Северной столицы – «Авроре» – в 2023 году исполняется целых 110 лет. По этому прекрасному поводу в учреждении с 27 августа начнут проводить бесплатные экскурсии по интерьерам. Зрителям покажут киноаппараты и пленочные проекторы, а также помещения, скрытые от посторонних глаз. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора «Авроры» Софья Нестеренко на конференции «ТАСС».

– «Аврора» давно стала не только кинотеатром, но и музеем. Планируем провести цикл встреч-путешествий, которые откроют зрителю его историю, – добавила руководитель.

Дату для начала экскурсий выбрали не случайно. 27 августа отмечается День российского кино. Чтобы попасть на встречу гостям нужно будет заранее зарегистрироваться. Кроме того, в кинотеатре планируют открыть фотовыставку.