Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость27 апреля 2023 6:32

Количество коммуналок в Петербурге сократят за счет продажи свободных комнат

В 2023 году одобрено 74 такие сделки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург сокращает количество коммунальных квартир за счет продажи свободных комнат

Петербург сокращает количество коммунальных квартир за счет продажи свободных комнат

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают работы по расселению коммунальных квартир. В этом году власти решили сокращать количество коммуналок за счет продажи свободных комнат в этой же квартире. Продавать жилплощадь будут уже проживающим в квартире людям. Об этом 27 апреля 2023 года рассказали в Смольном.

- Расселение коммунальных квартир – одно из важнейших направлений жилищной политики города. Сегодня в Петербурге жителям предлагаются разные варианты улучшения жилищных условий, - отметил губернатор Александр Беглов.

В случае, если комната будет выкуплена сразу, то ее отдадут за 30 процентов от рыночной стоимости. Если комната берется в наем с последующим выкупом, то покупатель, не состоящий на жилищном учете, может выкупить ее за 60 процентов.

В 2023 году одобрено 74 такие сделки.