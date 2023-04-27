Количество коммуналок в Петербурге сократят за счет продажи свободных комнат

Петербург сокращает количество коммунальных квартир за счет продажи свободных комнат Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают работы по расселению коммунальных квартир. В этом году власти решили сокращать количество коммуналок за счет продажи свободных комнат в этой же квартире. Продавать жилплощадь будут уже проживающим в квартире людям. Об этом 27 апреля 2023 года рассказали в Смольном.

- Расселение коммунальных квартир – одно из важнейших направлений жилищной политики города. Сегодня в Петербурге жителям предлагаются разные варианты улучшения жилищных условий, - отметил губернатор Александр Беглов.

В случае, если комната будет выкуплена сразу, то ее отдадут за 30 процентов от рыночной стоимости. Если комната берется в наем с последующим выкупом, то покупатель, не состоящий на жилищном учете, может выкупить ее за 60 процентов.

В 2023 году одобрено 74 такие сделки.