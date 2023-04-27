За ложное обвинение в развращении внучки петербуржцу выплатят 116 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец обратился в суд после того, как в СМИ появлялась информация о возбуждении на него уголовного дела в августе 2021 года. Допускалось, что мужчина развращал собственную внучку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В судебном заседании мужчина пояснил, что за период предварительного расследования он испытывал стресс и сильное душевное волнение, с ним перестали общаться некоторые родственники и знакомые. Он переживал, нервничал, не спал по ночам, - сообщает ведомство.

В июле 2022 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Петербуржец попросил суд выплатить моральную компенсацию, а СМИ потребовал опубликовать информацию о его реабилитации.

Суд назначил выплатить пенсионеру 116 тысяч рублей. И попросил его самостоятельно обратиться в городские издания. Сообщается, что в семье у мужчины все наладилось.