Смольный опубликовал график работы метро и наземного транспорта в Петербурге в майские праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди майские праздники. В связи с этим жители Санкт-Петербурга будут дополнительно отдыхать 1, 8 и 9 мая. Так как в эти дни многие горожане будут гулять, либо поедут на дачи и загород, в Северной столице изменили график работы общественного транспорта. Расписание опубликовали в комитете по транспорту.

- Городской наземный транспорт 29 апреля и 6 мая будет работать по графику субботы, а 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая по графику воскресенья, - рассказали в комитете.

Что касается метрополитена, то работать ночью в праздничные дни он не будет. Но с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая график работы будет соответствовать выходным, а 9 мая - будним дням.

Пригородные электрички также изменят график работы: 29 и 30 апреля – движение будет по графику субботы, 1 мая – по графику воскресенья; 6, 7, 8 мая – по графику субботы, а 9 мая – по графику воскресенья.