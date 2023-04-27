Пенсионер умер от истощения в Ленобласти

В Ленобласти пенсионер умер от истощения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области житель поселка Молосковицы Волосовского района умер от истощения. Погибшим оказался пенсионер в возрасте 66 лет. Мужчину доставили в больницу 26 апреля 2023 года. Подробности о произошедшем сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26 апреля около полудня в приемный покой Волосовской межрайонной больницы скорой помощью был доставлен неизвестный мужчина, на вид около 60 лет, - рассказал источник.

Врачи осмотрели пациента и поставили ему диагноз - истощение. Мужчину поместили в реанимации, однако спустя менее суток он скончался. Смерть была зафиксирована в половину седьмого утра 27 апреля.

На данный момент неизвестно, по какой причине мужчина был так истощен. Сейчас тело было направлено в морг для обследования.