Движение на Биржевом мосту в Петербурге закроют 29 апреля. Фото: Мостотрест

В Петербурге возобновляются работы на Биржевом мосту. Ранее их пришлось прекратить в середине апреля из-за активного ледохода. С 29 апреля по 8 мая движение по мосту будет закрыто из-за демонтажа временных опор, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта.

- Исключение составит 4 мая, когда Биржевой откроют с 07:00 до 21:00 для подготовки к параду Победы на Дворцовой площади. Праздничные дни способствуют снижению транспортной нагрузки на центр города, поэтому было принято решение провести работы в эти сроки, - рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Когда все работы будут завершены, специалисты начнут готовить разводной мост к навигации и полноценным нагрузкам. О времени разводки моста пока не сообщается. Эта информация станет известна, когда специалисты приступят к работам.