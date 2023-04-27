Уголовное дело завели на водителя автокрана, под наркотиками влетевшего в 12-летнюю девочку в Петербурге

Уголовное дело завели на водителя автокрана, влетевшего в 12-летнюю девочку. Фото: vk.com/dorinspb

Жуткое ДТП случилось вчера, 26 апреля, у 61 дома по проспекту Юрия Гагарина. Около пяти часов вечера на пересечении двух улиц Северной столицы сбили 12-летнюю девочку. Как стало известно, 41-летний водитель автокрана наехал на ребенка на полном ходу. Правоохранители выяснили, что, управляя 50-тонной машиной, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

– Мужчина наехал на 12-летнюю девочку, переходящую «зебру» на зеленых сигнал светофора, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что из-за ДТП несовершеннолетнюю доставили в одну из больниц города на Неве в крайне тяжелом, по оценке медиков, состоянии.

Сейчас на водителя автокрана завели уголовное дело по факту нарушения ПДД и управления транспортом в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью.