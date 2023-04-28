Всероссийское общество слепых получит 2,5 млн рублей в Петербурге

Всероссийское общество слепых получит 2,5 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитетом по социальной политике Северной столицы предоставит субсидию для местного отделения Всероссийского общества слепых. Размер помощи в этом году составит 2,5 миллиона рублей. Аналогичную сумму НКО получила в минувшем 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В 2024 году в городе на Неве пройдут праздничные мероприятия, посвященных 100-летию организации. В рамках юбилея реализуют проект «Слухачи. Памятник незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда», – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, организация объединяет более 11 тысяч человек, среди которых более десяти – инвалиды по зрению первой и второй группы. К слову, ежегодно членами общества становятся от 400 до 800 человек. В правительстве города считают, что подобные меры станут примером для других регионов России, а также расскажут об уникальном опыте реабилитационной деятельности общественной организации Петербурга.