Мощный пожар вспыхнул в частном доме в Ленобласти

Частный дом загорелся в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы вечером 27 апреля сообщили о мощном пожаре в поселке Ропша Ломоносовского района. Информация к спасателям Ленинградской области поступила в 21:39. Как стало известно, пламя охватило один из частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, огонь в доме успел разбежаться на целых 48 квадратных метров. Восемь спасателей из 57 и 134 пожарных частей оперативно прибыли на место происшествия и принялись усмирять стихию. Чтобы полностью потушить пламя сотрудникам МЧС потребовалось больше часа. Последние языки огня потухли к 22:41. В пресс-службе также добавили, что сейчас проводится дознание по происшествию. Спасатели напомнили, что в случае ЧС необходимо обращаться на номера 101, 112 или на круглосуточный телефон доверия: 8(812)579-99-99.