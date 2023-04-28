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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:51

Спрос на отели в Петербурге на майские праздники вырос на 10%

Северная столица стала самым популярным городом для туристических поездок
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург стал самым популярным городом у туристов на майские праздники

Петербург стал самым популярным городом у туристов на майские праздники

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди длинные майские праздники. Многие жители страны отправляются в небольшие путешествия. Так, Санкт-Петербург стал самым востребованным городом у туристов на этот период. Спрос на отели в Северной столицы в период с 29 апреля по 10 мая вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Смольном.

- Популярность города на Неве увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорится в исследовании.

Петербург стал самым популярным направлением. Второе и третье место занимают Москва и Сочи. Согласно исследованию сервиса Travelata в Петербург собираются поехать 19 процентов клиентов сервиса, а средний чек составил 38 тысяч рублей. Ожидается, что на нынешних майских выходных наш город посетят свыше 600 тысяч туристов.