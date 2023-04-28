Центр подводных исследований РГО передаст в Музей артиллерии в Петербурге медную пушку 1866 года

Уникальный экспонат подняли с затонувшего фрегата «Олегъ». Фото: предоставлено "КП"

Центр подводных исследований Русского географического общества передаст в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи нарезную медную пушку образца 1860-х годов. Это произойдет 3 мая, в канун профессионального праздника «День водолаза».

- Артефакт поднят водолазами Центра подводных исследований Русского географического общества с парусно-винтового 57-пушечного фрегата «Олегъ» в августе 2018 года, - рассказали в пресс-службе центра.

Уникальный экспонат водолазы подняли с глубины 50 метров в акватории острова Гогланд. Вес пушки составляет 385 килограммов. Не стали поднимать только лафет пушки, потому что он был разрушен из-за удара и длительного пребывания под водой. Орудие отлито из бронзы в 1866 году в Санкт-Петербургском арсенале.

Фрегат «Олегъ», с которого подняли пушку, разбился при столкновении с броненосной батареей «Кремль» в ходе обработки парадных перестроений 3 августа 1869 года.